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Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın'ın imza töreninde Fikret Orman aleyhine bağırdı

Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın için düzenlenen imza töreninde "Fikret Orman'a hesap sorsana" diye bağırdı. Başkan Ahmet Nur Çebi taraftarların tezahüratına, "Bizim en kıymetlimiz sizsiniz. Bu tezahüratlara son vermenizi rica ediyorum" yanıtını verdi.

30.01.2020 19:28 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:39
Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın'ın imza töreninde Fikret Orman aleyhine bağırdı

'ta için 'ta imza töreni düzenlendi. Vodafone Park'taki imza törenini 21 bin siyah-beyazlı taraftar takip etti. Törende siyah-beyazlı taraftarlar, " paralar nerede" ve "Fikret Orman'a hesap sorsana" diye bağırdı.

BU TEZAHÜRATLARA SON VERİN

Başkan Çebi de bu tezahüratlara, "Bizim en kıymetlimiz sizsiniz. Bu tezahüratlara son vermenizi rica ediyorum. Bu konunun konuşulma yeri burası değil" yanıtını verdi.


Haber Videosu

: Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın'ın imza töreninde Fikret Orman aleyhine bağırdı
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