: Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın'ın imza töreninde Fikret Orman aleyhine bağırdı

30.01.2020 19:28 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:39

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi. Vodafone Park'taki imza törenini 21 bin siyah-beyazlı taraftar takip etti. Törende siyah-beyazlı taraftarlar, "Fikret Orman paralar nerede" ve "Fikret Orman'a hesap sorsana" diye bağırdı.

BU TEZAHÜRATLARA SON VERİN

Başkan Çebi de bu tezahüratlara, "Bizim en kıymetlimiz sizsiniz. Bu tezahüratlara son vermenizi rica ediyorum. Bu konunun konuşulma yeri burası değil" yanıtını verdi.

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