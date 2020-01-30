Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın'ın imza töreninde Fikret Orman aleyhine bağırdı
Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın için düzenlenen imza töreninde "Fikret Orman'a hesap sorsana" diye bağırdı. Başkan Ahmet Nur Çebi taraftarların tezahüratına, "Bizim en kıymetlimiz sizsiniz. Bu tezahüratlara son vermenizi rica ediyorum" yanıtını verdi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi. Vodafone Park'taki imza törenini 21 bin siyah-beyazlı taraftar takip etti. Törende siyah-beyazlı taraftarlar, "Fikret Orman paralar nerede" ve "Fikret Orman'a hesap sorsana" diye bağırdı.
BU TEZAHÜRATLARA SON VERİN
Başkan Çebi de bu tezahüratlara, "Bizim en kıymetlimiz sizsiniz. Bu tezahüratlara son vermenizi rica ediyorum. Bu konunun konuşulma yeri burası değil" yanıtını verdi.
Haber Videosu: Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın'ın imza töreninde Fikret Orman aleyhine bağırdı
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OKAN BURUK hocayı seviyor tekrar RİZEYE gelmesini istiyoruz. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hiç bu kadar tinerciyi bir arada görmemiştik:))Cevap Yaz 1 9 Yayından Kaldır
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Bir gün herkes Fenerbahçeli olacakCevap Yaz 1 13 Yayından Kaldır