Beşiktaşlı Taraftarlar, "Fenerbahçe Kümeye" Tezahüratında Bulundu

Süper Ligde haftanın maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Dev derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek.

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da büyük ilgi gösterdi. Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar tribünleri hınca hınç doldurdu. Mücadele öncesi siyah-beyazlı taraftarlar, "Fenerbahçe kümeye" tezahüratında bulundu. Fenerbahçeliler ise bu tezahürata ıslıklarla tepki gösterdi.