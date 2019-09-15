Beşiktaşlı taraftarlar Domagoj Vida'ya ateş püskürdü

Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören Domagoj Vida, siyah-beyazlı taraftarları çileden çıkardı. Taraftarlar, Vida'ya Bayern Münih maçında da gördüğü kırmızı kartı hatırlatarak, "Beşiktaş formasını hak etmiyorsun." yorumlarında bulundu.

15.09.2019 12:12
Beşiktaşlı taraftarlar Domagoj Vida'ya ateş püskürdü

Yıllık aldığı 3.5 milyon euro (22 milyon TL) ile Süper Lig'in en çok kazanan oyuncularından biri olan Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, dün yaptıklarıyla taraftarı çıldırttı. 6. dakikada ceza sahası önünde topu kaptıran, sonrasında da hatasını telafi etmek isterken Kayode'yi düşürerek penaltıya sebebiyet veren tecrübeli oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

"SEN NASIL BİR AMATÖRSÜN VİDA"

Bu kırmızı kart ve penaltıdan gelen golle Beşiktaş'ın bütün hesapları altüst olurken, taraftarlar da isyan etti. Amatörce müdahalesi nedeniyle Vida'ya tepki gösteren siyah-beyazlılar, "Sen nasıl bir amatörsün Vida, Beşiktaş formasını hak etmiyorsun.Maçı daha başında bitirdin. Bayern Münih deplasmanında da aynısını yapmıştın" yorumlarında bulundular.

(Sabah)

Beşiktaşlı taraftarlar Domagoj Vida'ya ateş püskürdü
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YORUMLAR (2)

  • KARTAL NADO:
    he ! bir tek vida nelere sebep oldu bak . bırakın Allah aşkına takımda ele avuca gelen bir tek 40 lık Atiba vardı yahu ! kısacası , bitmişiz de okeye döner olmuşuz , kimse farkında değil. . haydi bakalım , çalsın sazlar , oynasın kızlar . . .
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  • HATTRİCK/BJK:
    Böyle diyenler var madem hadi bir tanesini gösterin ! Atmayın ! niyet belli bu gerçek dışı açıklamalarla Beşiktaş''ı kaosa sürüklemek .
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