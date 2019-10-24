Beşiktaşlı taraftarlar ateşi yaktı: Güle güle sana Avcı

24.10.2019 22:10

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü maçında Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-1 yenildi. Bu sonuçla siyah-beyazlı tarihinde ilk kez evinde oynadığı üst üste dört Avrupa maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

SERGEN YALÇIN DİYE BAĞIRDILAR

Braga maçında tribünler Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı istifaya çağırdı. 'Avcı istifa' tezahüratları yapan siyah-beyazlılar, ayrıca Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın lehine de tempo tuttu.

İŞTE O TEZAHÜRATLAR

Beşiktaşlı taraftarlar, maç içinde "Güle güle Avcı, Başakşehir'e hoca olsana ve Avcı istifa" tezahüratlarında bulundu.