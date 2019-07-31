Beşiktaşlı pilottan Sergen Yalçın'a büyük jest
Yeni Malatyaspor'u Slovenya'ya götüren Türk hava Yolları'na ait TK 1063 nolu uçağın Beşiktaşlı pilotu Hakan Urcu, anonsla Sergen Yalçın'a jest yaptı.
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı için Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya giden sarı-kırmızılıları taşıyan uçak havadayken, pilottan gelen anons büyük alkış aldı. Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olduğu öğrenilen Hakan Urcu isimli pilot önce Yeni Malatyaspor'a, daha sonra ise Sergen Yalçın'a yaptığı anonsla başarı diledi.
Pilot Urcu, Sergen Yalçın'a, "Sergen Hocam çıktığınız mücadeleler zaferle dolu olsun. Elbet bir gün kavuşacağız" anonsuyla jest yaptı. Anons üzerine uçakta alkış sesleri yükseldi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (10)
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HELAL OLSUNCevap Yaz Yayından Kaldır
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Başarılar Malatyaspor attığınız gol olsun.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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İNŞALLAH MALATYA ORADAN BÜYÜK BİR HEZİMETLE DÖNECEKTİRCevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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kına siparişini verelim hemen. başta ülke puanı için uluslararası alanda alınan her puan değerlidir. ama bu yorumu yazanın kanından da karakterinden de şüphe etmek lazımdır bence. . . yurtdışında mücadele etttikten sonra her takımımıza BAŞARILAR DİLEMEK BİR VATANDAŞLIK GÖREVİDİR.9 Yayından Kaldır
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Sanırım elazığlısın. Böyle çekemediğine göre :)3 Yayından Kaldır
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Beşiktaş''ın efsanesidir Sergen Yalçın.Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Derhal işine son verildin. Malatyayı küçümseyen bir yaklaşım olmuş. Pilotsun ulen sen, uç işine bak. 50000 lira maaş, git yeCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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nerden baksan kral hareket :DCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Belki pilot Fenerlidir. . Sergen fenere geldiğinde ben zaten çocukluğumdan beri Fenerliyim demedimi :)))Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Tam aksine beşiktaş tribünlerinde beşiktaşlı sergen diye pankart açtırttı. Araştırda yaz.1 Yayından Kaldır
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