: Beşiktaşlı oyuncuların yedek kulübesindeki görüntüsü Erzurum maçına damga vurdu

15.01.2020 20:01 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:14

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş'ı konuk etti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olduğu kentte taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi.

Kentin yanı sıra çevre illerden çok sayıda Beşiktaş taraftarı, kupa maçında sahada kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi.

Ev sahibi ekibin taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurup, İbrahim Erkal şarkılarıyla takımlarını destekledi. Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular "Şükür kavuşturana dadaşım" pankartıyla sahaya çıktı.

Hava sıcaklığının -7 derece olduğu Erzurum'da siyah-beyazlı futbolcular büyük zorluk yaşadı. Yedek kulübesinde bekleyen Beşiktaşlılar battaniye ile ısınmaya çalıştı.

Maç öncesi Abdullah Avcı, "Yayıncı kuruluşsunuz, saatleri siz mi tayin ediyorsunuz, onu bilmiyorum... Şuan hava -7, maç oynanırken -10 olacak. Şimdi burada öncelikle insan sağlığı, tribünlere gelecekler için de bu geçerli. Aynı zamanda da sporcu sağlığı." demişti.

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