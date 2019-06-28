Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'yu dolandıran şüpheli taksici yakalandı

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, dolandırıldıkları için şikayetçi olan bazı turistlerin iddiası üzerine çalışma başlattı. Yabancı uyruklu müşterilerinden fazla para alan, itiraz edenleri tehdit eden şüpheliler tek tek belirlendi. Polis ekipleri Sultanahmet Camii çevresinde çalışan 63 taksici için operasyon kararı aldı. Operasyon düzenlenen şüpheliler arasında Beşiktaş'ın geçtiğimiz yıl transfer ettiği Şilili futbolcusu Enzo Roco'yu dolandırdığı iddia edilen bir taksicinin de bulunduğu öğrenildi.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre; polis ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında, 25 sürücü hakkında gözaltı kararı olduğu 38 sürücünün ise taksi kullanma belgelerine el konulacağı belirtildi. Dolandırıcılıkta kullanılan taksilerin ise geçici süreyle trafiğe çıkışlarının yasaklanacağı öğrenildi.