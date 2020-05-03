Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı

Beşiktaş kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Portekizli eski futbolcu Hugo Almeida, siyah beyazlı kulüpte oynadığı dönemde başkan Fikret Orman'ın kendisini kandırdığını söyledi.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Portekizli eski futbolcu Hugo Almeida, siyeh beyazlı kulüpteki günlerini anlattı.

Beşiktaş'ta güzel günler geçirdiği belirten Almeida, "Sadece son dönemde büyük bir hayal kırıklığı yaşadım, Beşiktaş'ın başkanı yeni sözleşme konusunda beni aldattı, verdiği sözü tutmadı. Büyük hayal kırıklığı yaşadım" dedi.

İşte Portekizli eski futbolcunun açıklamaları;

"Yeni bir kültür, farklı bir din ve yaşam alışkanlıkları. Ama alışmakta hiç zorluk yaşamadım. Harika günler geçirdim. Kral gibi bir yaşam. Fazla dışarı çıkamıyorduk, her yerde gazeteci var, taraftarlar vardı. Ama son derece neşeli bir hayatımız vardı. Portekizlilerle dolu bir takımda zorluk çekmek mümkün değil. Yeni kültürel gerçeğe çabuk alıştım."

Fikret Orman

"BEŞİKTAŞ BAŞKANI BENİ KANDIRDI"

"Türkler futbol konusunda çok tutkulu. Türkiye Kupası'nı kazandık. Hâlâ Türkiye'den arkadaşlarım var. Beni davet ediyorlar. Asya yakasında oturuyordum. Sanırım diğer yakaya göre daha sakin, huzurlu bir yer. Son sezon sözleşme yenileme meselesine kadar Her şey iyiydi. Beşiktaş Başkanı bana verdiği sözü tutmadı. Başkan tarafından kandırıldım"

SON OLARAK PORTEKİZ 2. LİGİ'NDE OYNAMIŞTI

Son olarak Portekiz'de 2. Lig ekibi Coimbra'da oynayan Almeida, bu sene futbolu bıraktı. Portekizli golü, 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giymiş ve siyah beyazlı kulüple 1 Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.