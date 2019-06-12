Beşiktaş, Youssef Sabaly transferini bitirmek için düğmeye bastı!
Gökhan Gönül'e alternatif bir sağ bek arayan Beşiktaş, Fransa Ligi ekiplerinden Bordeaux forması giyen Youssouf Sabaly için harekete geçti.
Yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen Beşiktaş, teknik direktörlük için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalar imzalamaz transfer için harekete geçti.
Sağ bekte Gökhan Gönül'e alternatif bir isim arayan Siyah-Beyazlılar'ın Avcı'nın raporu doğrultusunda Fransız ekibi Bordeaux'da forma giyen Youssouf Sabaly için düğmeye bastığı ortaya çıktı.
NAPOLİ DE İSTİYOR
Bordeaux'nun teknik direktör Paulo Sousa'nın 3-4-3 sistemine uymadığı için gözden çıkardığı 26 yaşındaki Senegalli oyuncu için 3.5 milyon euro bonservis talep ettiği belirtiliyor. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe ve Napoli'nin de listesinde olan Sabaly'nin transferini 3 milyon euronun altında bitirmeye çalıştığı öğrenildi.
(Star)
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