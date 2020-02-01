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Beşiktaş, yeni transfer Boateng'in lisansını çıkardı

Beşiktaş, yeni transferi Kevin-Prince Boateng'in lisansını çıkarttı. Boateng, 99 numaralı formayı giyecek.

01.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:15
Beşiktaş, yeni transfer Boateng'in lisansını çıkardı

Beşiktaş Kulübü, 'nın takımından sezon sonuna kadar kiraladığı Kevin-Prince Boateng'in lisansını çıkardı.
Siyah-beyazlı kulüp, ayrıca Ganalı futbolcunun 99 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

Daha önce 99 numaralı formayı giyen isimler şu şekilde olmuştu;

Vagner Love (18/19), Ersin Destanoğlu (17/18), Demba Ba (16/17), Emre Metin (12/13 - 14/15), Cenk Gönen (10/11 - 11/12), Batuhan Karadeniz (07/08 - 08/09)

Kaynak: AA

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: Beşiktaş, yeni transfer Boateng'in lisansını çıkardı
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HABER YORUMLARI (1)

  • 12345:
    DAHA ÖNCE BU NUMARAYI KULLANANLARDAN DEMBA BA HARİÇ HİÇBİRİ FAYDA VERMEDİ AMA YİNE DE SEN BİLİRSİN BOATENG
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
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