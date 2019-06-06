Beşiktaş, Yasin Öztekin için Göztepe'ye teklifini sundu!
Beşiktaş, Yasin Öztekin için Göztepe'ye Kanadalı golcü Cyle Larin ve bir miktar para önerdi.
Transfer gündemi ısınıyor. Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.
Siyah-beyazlı ekibin, Göztepe'de forma giyen kanat oyuncusu Yasin Öztekin'le ilgilendiği belirtildi. Beşiktaş'ın Yasin karşılığında Göztepe'ye Kanadalı forvet Cyle Larin ve bir miktar para önerdiği gelen haberler arasında.
(TRT Spor)
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