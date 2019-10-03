Beşiktaş, Wolverhampton'a 1-0 yenidi

Beşiktaş, K Grubu ikinci maçında sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi Wolverhampton'a son dakikada yediği golle 1-0 yenildi. Kartal, grubunda 0 puanla son sırada yer alıyor.

03.10.2019 18:53
Beşiktaş, Wolverhampton'a 1-0 yenidi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers ekibine sahasında 1-0 yenildi. İngilizlere galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Boly kaydetti. Bu sonuçla siyah-beyazlıların galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, son 5 maçta alınan 4. yenilgi oldu.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Beşiktaş'ın Wolverhampton Wanderers ile yaptığı karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Vodafone Park'taki tribünlerde büyük boşluklar gözlenirken, mücadeleyi yaklaşık 15 bin siyah-beyazlı taraftar takip etti. Öte yandan bir grup Wolverhampton Wanderers taraftarı ise kendilerine ayrılan tribünden takımlarına destek verdi.

YÖNETİME PROTESTO

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı kulübün yönetimine yaptığı protestoları bu maç öncesinde de sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolseverler, karşılaşma başlamadan önce zaman zaman "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

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YORUMLAR (26)

  • DÜŞÜNEN İNSAN:
    yenilenme adına bjk ın acilen avrupa ligi ve türkiye kupasına veda etmesi lazım
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  • SAMSUNLU:
    Bu maçın faturasını önce önce yönetime sonra teknik heyete kesmek gerekir yazık çok yazık utanın biraz yediğiniz ekmeğin değerini bilin
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  • YORUMA AÇIK:
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  • KSK Lİ MESUT:
    Ülkemizi temsil etme yolunda Türk takımlarımız olan, Beşiktaş, trabzonspor ve Başakşehir e başarılar dileriz... Diğer fransız ingiliz kırmaları rezilliklerine devam ediyolar zaten...
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  • GS:
    sikeci takimin s liginde 0 cektigini 6/7 gol yedigini ne cabuk unuttun gs turkiyedir o kadar
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  • 3301İN KENDİSİYİM:
    Wolverhampton bi kartal bulmuş, önce kanatlarını kesmiş, sonra gagasını ve ayaklarını kesmiş. Sonra şöyle bi bakmış "şimdi kuşa benzedin"..
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