Beşiktaş, Vitor Hugo transferini bitirdi! İşte maliyeti

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fiorentina'da oynayan Brezilyalı stoper Vitor Hugo'yu bir yıllığına kiraladı.

Beşiktaş'ın, Vitor Hugo transferinde ödeyeceği rakamlar da belli oldu. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Vitor Hugo'nun kiralanması için Fiorentina'ya 300 bin euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu da bulunan Vitor Hugo'yu bir yılın ardından transfer etmek isterse, Fiorentina'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Vitor Hugo ise Beşiktaş'tan yıllık 1,5 milyon euro maaş alacak. Vitor Hugo, Beşiktaş formasıyla 25 maç oynarsa 100 bin euro, Beşiktaş ligi ilk 2'de bitirirse de 100 bin euro daha kazanacak.

2 SEZONDA 54 MAÇA ÇIKTI

Vitor Hugo, 2017'de Palmeiras'tan 8 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'nın yolunu tuttu. Mor Menekşeler ile 2 sezonda 54 karşılaşmada forma giyen 28 yaşındaki stoper, bu mücadelelerin 44'ünde sahaya ilk 11'de çıktı. Deneyimli savunmacı, 1 gole imza attı. Hugo, bu maçlarda 13 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.