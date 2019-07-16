Beşiktaş, Vitor Hugo transferini bitirdi

İtalya'da Fiorentina forması giyen savunmacı için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmelerde prensipte el sıkışılmasına rağmen devreye Fenerbahçe girmişti. Siyah-beyazlılar elini çabuk tuttu ve işi bitirdi. Hugo'ya "Alternatif değil önceliğimizsin" mesajı verildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; 28 yaşındaki Brezilyalı, Beşiktaş'ın Avrupa'da yer alacak olması nedeniyle de Kartal'a daha sıcak yaklaştı. Siyahbeyazlıların, İtalyan ekibine yaptığı satın alma opsiyonlu teklifi kabul etti.

KİRALAMA BEDELİ 1,5 MİLYON EURO

Bu transfer için Fiorentina'ya 1,5 milyon Eeuro kiralama bedeli ödenecek. Oyuncu ise bir yıl için 2,5 milyon euro kazanacak. Anlaşmanın bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor.