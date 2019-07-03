Beşiktaş ve Guimares, Tyler Boyd transferinde el sıkıştı!

Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde mutlu sona yaklaştı. Siyah beyazlı ekip, geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan ve bonservisi Portekiz'in Vitoria Guimaraes kulübünde bulunan Boyd için teklifini yükseltti. Sporx'in haberine göre iki hafta önce Boyd için Portekiz ekibine 1.7 milyon euro teklif eden Beşiktaş, Guimaraes'in 2 milyon euroda diretmesi üzerine masadan kalkmıştı.

BEŞİKTAŞ, 2 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Transferde sessiz kalan Beşiktaş, Portekiz'in Record gazetesinin haberine göre Guimaraes'in istediği 2 milyon euroyu vermeyi kabul etti ve teklifini yükseltti. Beşiktaş ve Guimaraes'in 2 milyon euroya el sıkıştığı kaydedilirken, transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.