Beşiktaş ve Galatasaray, Kerem Demirbay'ın Peşinde

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabilmek için mücadele verirken Alman basınından takımın yıldız ismi Kerem Demirbay ile ilgili bomba bir transfer iddiası geldi. Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre 25 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcunun talipleri arasında Premier Lig devi Arsenal'ın yanı sıra Türk kulüpleri de yer alıyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Gazete, Demirbay için Beşiktaş ve Galatasaray'ın da devrede olduğunu yazarken Türkiye'de oyunculara ödenen yüksek maaşların transfer ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti. Sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan yıldız ismin güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu nedenle Beşiktaş ve Galatasaray'ın kiralama formülü üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

(Fanatik)