Beşiktaş ve Fenerbahçe, Tolgay-Şener Takasında Anlaştı
Beşiktaş ve Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile Şener Özbayraklı'nın takası konusunda anlaşmaya vardı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tolgay Arslan - Şener Özbayraklı takası konusunda anlaşmaya vardı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Tolgay için bir kez daha temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, Şener Özbayraklı'nın teklife dahil edilmesinin ardından siyah-beyazlıların inadını kırdı.
Şenol Güneş'in takımda görmeyi talep ettiği Şener ile birlikte bir miktar parayı da kasasına götürecek olan Beşiktaş'ın, Tolgay Arslan'ın da ayrılmak istemesi nedeniyle son teklifi kabul ettiği belirtildi.
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Gün içinde yapılan transfer zirvesinde yapılan anlaşmanın ardından resmi imzalar, iki ezeli kulübün oyuncularla yapacağı görüşmelerin ardından atılacak.
Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Beşiktaş ise, Tolgay Arslan'ı Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakmış ve yapılan görüşmelerin ardından takıma geri dönmesinin de zarar verebileceği yönünde bir görüş ortaya çıkmıştı.
(Sporx)
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Bizim Ali Koç kafayı yemiş 3 tane tolgayı Bi şenere vermem bide üstüne paramı verecek vay ahmak vay böyle bir transfer şekli yok bjk oynatmıyor alma ulan bu adam sorunlu ya Şener ne zaman sorun çıkardı. Şimdi sen gider alperide serdar karşılık verirsin üstüne de para bravoooooCevap Yaz 13 7 Yayından Kaldır
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tolgay arslan yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadiköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürkCevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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tolgay arslan yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadiköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürkCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Tolgay candır katkı yapıcak hoşgeldin diyorum , Şener sende candın kardeşimCevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır
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şener daha iyi gerek yok boş adamaaCevap Yaz 9 11 Yayından Kaldır