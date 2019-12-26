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Beşiktaş, VAR kayıtları açıklanmazsa suç duyurusunda bulunacak

Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe - Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının 24 saat içinde açıklanmaması halinde TFF yönetim kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

26.12.2019 22:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:30
Beşiktaş, VAR kayıtları açıklanmazsa suç duyurusunda bulunacak

, maçındaki VAR kayıtlarının açıklanmasını talep ettiği TFF'nin verdikleri süre içinde cevap vermemesi üzerine 1 gün daha ek süre verdiklerini, olumsuz durumda 'na suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Beşiktaş'ın TFF'ye gönderdiği yazıda, "24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa, TFF Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ile diğer kurullardaki ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız" denirken, "24 saat daha bekleyeceğimizi, aksi takdirde TFF Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ile diğer kurullardaki ilgililer hakkında başt anayasal hak arama hürriyetimizin kısıtlanması ve görevi ihmal olmak üzere bilcümle suç işlendiğinden bahisle, yasal yollara başvurularak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağının bilinmesini talep ve beyan ederiz" ifadeleri yer aldı.

İşte o belge:


Haber Videosu

: Beşiktaş, VAR kayıtları açıklanmazsa suç duyurusunda bulunacak
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