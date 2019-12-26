Beşiktaş, VAR kayıtları açıklanmazsa suç duyurusunda bulunacak
Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe - Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının 24 saat içinde açıklanmaması halinde TFF yönetim kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Beşiktaş, Fenerbahçe maçındaki VAR kayıtlarının açıklanmasını talep ettiği TFF'nin verdikleri süre içinde cevap vermemesi üzerine 1 gün daha ek süre verdiklerini, olumsuz durumda Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"
Beşiktaş'ın TFF'ye gönderdiği yazıda, "24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa, TFF Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ile diğer kurullardaki ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız" denirken, "24 saat daha bekleyeceğimizi, aksi takdirde TFF Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ile diğer kurullardaki ilgililer hakkında başt anayasal hak arama hürriyetimizin kısıtlanması ve görevi ihmal olmak üzere bilcümle suç işlendiğinden bahisle, yasal yollara başvurularak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağının bilinmesini talep ve beyan ederiz" ifadeleri yer aldı.
İşte o belge:
Haber Videosu: Beşiktaş, VAR kayıtları açıklanmazsa suç duyurusunda bulunacak
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Acaba Trabzonspor un ahimi tuttuCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Yiyin la birbirinizi kuş familyası:)Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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Besiktas avrupada golleri yiyip geldin simdi suc duyurusunda bulunacakmis. Yenilgiyi kabul et camura yatmaya gerek yok mac ortada.Cevap Yaz 6 13 Yayından Kaldır
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Bjk nin geçmiş maçlarındaki var kayıtlarıda açıklansınCevap Yaz 13 7 Yayından Kaldır
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Bir mac degil 16 mac yayinlansin Korkma acitmazCevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır
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Türk futbolunun ruhuna elfatihaCevap Yaz 13 Yayından Kaldır