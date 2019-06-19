Beşiktaş, Umut Meraş transferinde sona geldi!

Adriano'nun ayrılmasının ardından sol bek bölgesi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bursaspor'un milli oyuncusu Umut Meraş'ı gündemine almıştı. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş Kulübü, Umut Meraş ile her konuda anlaştı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Beşiktaşlı yetkililer, 20 Haziran Perşembe günü Bursaspor ile son bir görüşme gerçekleştirerek detayları konuşacak. Bu görüşme sonrası resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Bursaspor ile 27 maça çıkan Umut, 2 gol kaydetti.