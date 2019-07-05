Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde mutlu sona ulaştı!
Transferin sessiz takımı Beşiktaş, ABDli oyuncu Tyler Boyd için Guimares ile 2,4 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Beşiktaş 2,4 milyon euroyu 4 taksitle ödeyecek.
Siyah beyazlılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Tyler Boyd için Guimaraes ile el sıkıştı. Uzun süredir Portekiz ekibi ile bonservis pazarlığı yapan siyah-beyazlılar, 2 milyon 400 bin euro karşılığında anlaştı.
İLK TAKSİT 10 TEMMUZ'DA
Boyd için Guimareas'e ödemeyi 4 taksitle gerçekleştirecek olan siyah-beyazlılar, 10 Temmuz'da 1 milyon euroluk ilk taksidi yatırdıktan sonra, başarılı oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Beşiktaş, geriye kalan 1 milyon 400 bin euroyu ise 3 taksitle ödeyecek.
(TRT Spor)
YORUMLAR (2)
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ÇOK İYİ OYUNCU. HAYIRLI OLSUN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Transferi iyi oyuncuyla açtılarCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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