Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde mutlu sona ulaştı!

Siyah beyazlılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Tyler Boyd için Guimaraes ile el sıkıştı. Uzun süredir Portekiz ekibi ile bonservis pazarlığı yapan siyah-beyazlılar, 2 milyon 400 bin euro karşılığında anlaştı.

İLK TAKSİT 10 TEMMUZ'DA

Boyd için Guimareas'e ödemeyi 4 taksitle gerçekleştirecek olan siyah-beyazlılar, 10 Temmuz'da 1 milyon euroluk ilk taksidi yatırdıktan sonra, başarılı oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Beşiktaş, geriye kalan 1 milyon 400 bin euroyu ise 3 taksitle ödeyecek.

(TRT Spor)