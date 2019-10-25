Beşiktaş tribünlerinden Sergen Yalçın'a mesaj: Elbet bir gün buluşacağız

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Braga'ya yenildiği maçta Teknik Direktör Abdullah Avcı yine istifaya davet edildi. Taraftarlar Sergen Yalçın tezahüratlarında bulundu.

25.10.2019 09:33
Beşiktaş tribünlerinden Sergen Yalçın'a mesaj: Elbet bir gün buluşacağız

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş, Braga ile karşı karşıya gelirken konuk ekip 2-1 öne geçince Vodafone Park'ta tepkilerin dozu arttı.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

Bu dakikadan sonra Abdullah Avcı'yı istifaya çağıran taraftarlar Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Sergen Yalçın lehine tempo tuttu. Sosyal medyada da siyah beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın paylaşımları yaparken 'Elbet bir gün buluşacağız' sözleriyle çok sayıda mesaj atıldı.

Öte yandan Avcı'ya tepki gösteren siyah-beyazlılar, Braga'nın 2. golünde hata yapan Caner Erkin'i de top ayağına geldiğinde yuhaladı.

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YORUMLAR (5)

  • BUZZY:
    Yahu her hafta sergen diye bağırılan bir stadda o takımın hocası duzgun görev yapabilirmi bu iş tamamen bitmiş bence g. saray maçı veda maçı olabilir avcı gözünü başakta açmışbir hoca orası farklı biyer tamamen patronun yönettiği bir kulüp başarı veya başarısızlığı ölçücek bir sistem yok orda şirket mantığı ve malum sponsorlarla yürüyen bir iş ama diğer kulüpler hele buyuk kulüpler arı kovanı herkes patron her kes sözsahibi bu iş gitmez ama segen de gelse bu sene havaya gider seneye yeni takım
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  • LEYLİ LEYLİ YAR:
    Sergen takım üstüne bahis yapıp, bilerek kaybettirir takımı. Abdullah hoca adamdır ve Türkiye''nin en iyi teknik direktörüdür, tartışması bile olmaz bunun. Avrupa''da da ilk 5 e sokarım.
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  • HARUN:
    La yürüyün gidin Sergen miş. Sergen en uzun süre hangi takımı çalıştırmış. Şampiyon Ertuğrul Sağlam en doğru tercih olur. O da olmazsa yabancı kaçınılmaz
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