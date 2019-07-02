Beşiktaş tribünlerinden Orhan Ak'a sert tepki!
Abdullah Avcı'nın yardımcılarından Orhan Ak'ı takımda istemeyen Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu Çarşı, sosyal medyadan "Terör örgütü yapılanmasında adı geçen Orhan Ak'ı Beşiktaş'ta istemiyoruz." paylaşımında bulundu.
Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu Çarşı, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcılarından Orhan Ak'ı teknik heyette görmek istemiyor. Geldiği ilk günden beri Ak'a tepki gösteren Çarşı, deneyimli antrenörün sağlık kontrolünden geçmesinin ardından flaş bir paylaşımda bulundu.
Yapılan paylaşımda, "Sporculuk kariyerinde rakiple özdeşleşmiş, daha da önemlisi terör örgütü yapılanmasında adı geçen Orhan Ak'ı: Ve sadece Orhan Ak değil, vicdanlarda aklanmamış hiç kimseyi Beşiktaş'ta istemiyoruz." ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım:
YORUMLAR (2)
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burak yılmazıda istemiyordunuz beşiktaşlılık duruşunuz vardı yeni hocanızada yere yatsana diye bağıran grupsunuzCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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sevsinler çarşının vicdanınıCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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