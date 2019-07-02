Beşiktaş tribünlerinden Orhan Ak'a sert tepki!

Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu Çarşı, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcılarından Orhan Ak'ı teknik heyette görmek istemiyor. Geldiği ilk günden beri Ak'a tepki gösteren Çarşı, deneyimli antrenörün sağlık kontrolünden geçmesinin ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, "Sporculuk kariyerinde rakiple özdeşleşmiş, daha da önemlisi terör örgütü yapılanmasında adı geçen Orhan Ak'ı: Ve sadece Orhan Ak değil, vicdanlarda aklanmamış hiç kimseyi Beşiktaş'ta istemiyoruz." ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım: