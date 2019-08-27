Beşiktaş, Thiago Maia için Lille ile el sıkıştı
Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Thiago Maia için Lille ile anlaştı.
TRT Spor'un son dakika geçtiği haberine göre; Beşiktaş, Brezilyalı orta saha Thiago Maia için Lille ile anlaşma sağladı.
SATIN ALMA OPSİYONU 10 MİLYON EURO
Sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giymesi beklenen Maia için 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu olacağı öğrenildi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 27 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.