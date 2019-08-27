Beşiktaş, Thiago Maia için Lille ile el sıkıştı

Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Thiago Maia için Lille ile anlaştı.

27.08.2019 16:25
Beşiktaş, Thiago Maia için Lille ile el sıkıştı

TRT Spor'un son dakika geçtiği haberine göre; Beşiktaş, Brezilyalı orta saha Thiago Maia için Lille ile anlaşma sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONU 10 MİLYON EURO

Sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giymesi beklenen Maia için 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu olacağı öğrenildi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 27 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Beşiktaş, Thiago Maia için Lille ile el sıkıştı
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