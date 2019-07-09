Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Watkins transferine onay verdi

Abdullah Avcı yönetiminde antrenmanlara başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Siyah beyazlılar, Brentford'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ollie Watkins ile ilgileniyor. Geçen sezon 45 maçta 12 gol atan İngiliz futbolcu, 9 da asist yaptı.

8 MİLYON EURO ZORUNLU OPSİYON

Sol kanat ve ileri uçta da oynayabilen genç futbolcunun kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ollie Watkins'i kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetimini düşündüren tek konu ise Brentford kulübünün sözleşmeye 8 milyon euroluk zorunlu satış opsiyonu koymak istemesi. Opsiyon konusunda İngiliz ekibiyle anlaşma sağlanırsa, 23 yaşındaki oyuncu için resmi girişimlere başlanacak.

(TRT Spor)