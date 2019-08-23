Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Emine Bulut yorumu: Bizde anneler kutsaldır

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Emine Bulut yorumu: Bizde anneler kutsaldır

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut ile ilgili konuştu. Avcı, "Aslında sadece Emine Bulut ile ilgili konuşmak istiyordum. Bizim kültürümüzde kadınlarımız, annelerimiz kutsaldır." dedi.

23.08.2019 20:21
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Emine Bulut yorumu: Bizde anneler kutsaldır

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş-Göztepe maçı öncesinde eski eşi tarafından katledilen Emine Bulut ile ilgili konuştu.

"HAYATIN GERÇEKLERİ VAR"

Avcı, "Aslında sadece Emine Bulut ile ilgili konuşmak istiyordum. Bizim kültürümüzde kadınlarımız, annelerimiz kutsaldır. Maç oynuyorsun, kazanıyorsun, kaybediyorsun. Beşiktaş 100'lerce maçlarından birini kazanacak belki ama hayatın farklı gerçekleri var. Kadınlarımızın sağlıklı bir coğrafyada yaşamalarını istiyorum." dedi.

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YORUMLAR (4)

  • TÜLAY GEÇER AKSAL - UŞAK:
    babam öldüğünde annem çok genç imiş. evlenmiş. ama benim üvey babam çok iyi birisiydi. babamın mezarına bile birlikte giderdik onunla. bana namaz kılmayı o öğretmişti. bizleri gelin etti. sen kötü birisine denk gelmişsin çok üzüldüm
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  • MEMLEKETİM:
    Karnindan picaklanarak öldürülen kadinlar insan deyilmiydi? Yaziklar olsun hepinize. Kim bu cinayet hakkinda duygusallasip mesaj atiyorsa bilin o sahtedir. Onlarca kadin ölüyor yüzler kadin magdur.
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  • S.:
    başkanım sizde para bol, boşansanız gelsin yeni model manken hatunlar dersiniz. üvey baba ile büyüdünüz mü? bir genç kız değildiniz sonuçta. ben üvey baba ile büyüdüm. evde geceleri sesler midemi bulandırıyordu, yaş büyüdükçe annem bile bana düşman gibi bakmaya başladı, çünkü üvey baba süzüyordu beni, annem git evlen artık demeye başladı, her anne anne değildir. her üvey babada iyi adam değildir. öz babamın evine kaçtım o da babanneme postaladı. evet??? ANNELİK KUTSALDIR, ANNELER DEĞİL!!!!
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