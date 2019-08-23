Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Emine Bulut yorumu: Bizde anneler kutsaldır

23.08.2019 20:21

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş-Göztepe maçı öncesinde eski eşi tarafından katledilen Emine Bulut ile ilgili konuştu.

"HAYATIN GERÇEKLERİ VAR"

Avcı, "Aslında sadece Emine Bulut ile ilgili konuşmak istiyordum. Bizim kültürümüzde kadınlarımız, annelerimiz kutsaldır. Maç oynuyorsun, kazanıyorsun, kaybediyorsun. Beşiktaş 100'lerce maçlarından birini kazanacak belki ama hayatın farklı gerçekleri var. Kadınlarımızın sağlıklı bir coğrafyada yaşamalarını istiyorum." dedi.