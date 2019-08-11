Beşiktaş taraftarından Orhan Ak'a şok tepki: Bize silah çeksene

11.08.2019 10:57

Beşiktaşlı taraftarlar, Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenör Orhan Ak'a protestosunu sürdürdü.

ORHAN AK'A TEPKİ

Avusturya kampında Beşiktaşlı taraftarların protestosuyla karşılaşan Orhan Ak için siyah-beyazlı taraftarlar, "Orhan Ak bize silah çeksene" şeklinde tezahürat yaptı.

Taraftarlar, kulüp başkanı Fikret Orman'ı da protesto etti.

NELER YAŞANMIŞTI?

4 yıl önce Gebze'deki Eskihisar Feribot İskelesi'nde Emre Belözoğlu ile Orhan Ak, Beşiktaş taraftarıyla kavga etmişti. Bu kavga esnasında silah çekildiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Akhisar- Beşiktaş maçını izlemek üzere Eskihisar'dan aynı feribot ile Yalova'ya gitmek için bekleyen Beşiktaş taraftarları Bursa'ya gitmek üzere feribot bekleyen Emre Belözoğlu ve Orhan Ak ile karşılaştı.

ORHAN AK'IN TABANCASI YERE DÜŞTÜ İDDİASI

Habertürk'te yer alan habere göre, Beşiktaşlı taraftarlar ile Emre Belözoğlu ile arasında iskelede başlayan küfürleşme, henüz hareket etmeyen arabalı vapurda da devam etti. 8-10 kişilik grup Emre ve yanındaki Orhan Ak'a tekme ve yumruklarla vurdu. Yaşanan arbede sırasında Orhan'ın belindeki tabanca yere düştü. Tabancanın düştüğünü gören Orhan Ak, hemen eğilip tabancayı aldı ve etrafındakiler alıp ateş açmasın diye şarjörünü çıkardı. Orhan'ın daha sonra silahı kaldırarak, "Dağılmazsanız ateş açarım" diye bağırdığı iddia edildi. Beşiktaş taraftarlarından biri de, Belözoğlu'nun otomobilini tekmeleyerek arka stop lambasını kırdı.

İKİ TARAF BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Feribotta bulunan özel güvenlik görevlileri müdahale ederek iki tarafı ayırmıştı. Beşiktaşlı taraftarlar kendilerine silah çektiği ileri sürülen ve küfür ettiği iddia edilen Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu ve arkadaşı Orhan Ak'tan şikayetçi olmuştu. Belözoğlu ve arkadaşı Ak da Beşiktaşlı taraftarlardan şikayetçi olmuştu.

Feribota gelen Eskihisar Jandarma Karakolu'nda görevli jandarma ekipleri olaya el koyarak tarafları karakola götürmüştü.

Saldırı sırasında yumruk darbeleri alan Emre Belözoğlu'nun özellikle sırtında morluklar meydana geldiği belirtildi. Orhan Ak'ın da vücudunun çeşitli yerlerinden yara aldığı öğrenildi.