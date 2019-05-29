Beşiktaş taraftarından Karius'un sevgilisini çıldırtan hareket!

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'un 29 yaşındaki sevgilisi Sophia Thomalla, arabasına yapılan spreyli saldırı sonrası çok sinirlendi. Seksi model, üzerine "Loser" (ezik, kaybeden) yazılan otomobilinin fotoğrafını resmi Instagram hesabından "Hiç klas değil." yorumuyla paylaştı.

"GERÇEKTEN HARİKA BİR FİKİR"

Thomalla, daha sonrasında yaptığı bir paylaşımda ise "Gerçekten harika bir fikir. Müthiş bir kampanya. Hepimizin su ve mineral eksikliği var. Hala bu b.ku temizlemeye çalışıyorum. Bunun için teşekkürler..." ifadeleriyle arabasına saldıranlara olan öfkesini dile getirdi. İngiliz Daily Mail gazetesi ise bu yazıyı Beşiktaş taraftarının yazmış olabileceğini iddia etti.

(Fanatik)