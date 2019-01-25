Beşiktaş Taraftarı Burak Yılmaz Konusunda İkiye Bölündü, Alkış ve Proteste Bir Arada
Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park'ta Burak Yılmaz konusunda ikiye bölündü. Bir kısım taraftar Burak'a tepki gösterirken, bazı taraftarlar ise tecrübeli oyuncuya alkışlarla destek verdi.
Spor Toto Süper Ligde 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetti.
Yaklaşık 12 yıl sonra siyah beyazlı formayla Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıkan Burak Yılmaz, Vodafone Park'ı ikiye bölüdü. Golcü futbolcu bazı Beşiktaşlı taraftar tarafından protesto edilirken, bir kısım taraftar da Burak Yılmaz'ı protesto edenlere ıslıkla tepki gösterdi.
YORUMLAR (10)
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8taş kumeyeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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burak geçmişte tam olarak ne yaptı, bildiklerim bunca protestoyu gerektirmiyor, bilmediğim şeyler var herhalde. . . . . hayır tribünü dinle aykutu gönder trübünü dinle aziz yıldırımı gönder sonuçlar ortada . . . ne zaman trübün isteğiyle takım kurulmuCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Önce hırsız de şimdi kral de EFENDİ beşiktaş :DCevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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adamı rahat bırakın ya yuhhhhhhhhhhhh yani şu anda bizim futbolcumuz ve destek olalımki faydası olsun bide empati yapın birazCevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır
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1 seneye kalmaz kovulacak burakCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır