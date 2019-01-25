Beşiktaş Taraftarı Burak Yılmaz Konusunda İkiye Bölündü, Alkış ve Proteste Bir Arada

Spor Toto Süper Ligde 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetti.

Yaklaşık 12 yıl sonra siyah beyazlı formayla Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıkan Burak Yılmaz, Vodafone Park'ı ikiye bölüdü. Golcü futbolcu bazı Beşiktaşlı taraftar tarafından protesto edilirken, bir kısım taraftar da Burak Yılmaz'ı protesto edenlere ıslıkla tepki gösterdi.