Beşiktaş'tan VAR kayıtları için TFF'ye yazılı başvuru
Fenerbahçe derbisinde yaşanan tartışmalı hakem kararları için basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş'ta ilk resmi adım atıldı. Beşiktaş yönetimi, VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye yazılı başvuru yaptı.
Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukları maçın VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye yazılı başvuruda bulundu.
Siyah-beyazlılar, kamuoyundaki tartışmaların giderilmesi adına VAR konuşmalarının 26 Aralık 17:00'a kadar açıklanmasını talep etti.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisinin ertesi günü basın toplantısı düzenleyerek 3 penaltılarının verilmediğini söylemiş ve Cüneyt Çakır ile VAR ekibine tepki göstermişti.
Haber Videosu: Beşiktaş'tan VAR kayıtları için TFF'ye yazılı başvuru
-
nasıl maçtı anlaödım serdar aziz kaldırdı yerden yere vurduCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Fenerbahçenin de itirazlarını ele alalım o zaman önceki maçlarda. GÖztepe maçındaki Penaltı kural ihlali - Alanya maçında Hatalı taç atışı kural hatası ve akabinde yediğimiz gol. Ozaman bizede hakkımızı versinler bakalım. Uzak ara şampiyon ilan edilirdik. . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
MAKSAT SPOR İZLEMEKSE EN İYİSİ NBA. . TÜKÜREN YOK SÖVEN YOK ARBEDE SEYİRCİ KAVGASI YOK HİLE YOK ŞİKE YOK . . . . TÜRKİYEDE FUTBOL TAKİP ETMENİN KARŞILIĞI YOK. . BOŞA STRES. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
KAFANIZA YENİMİ DANK ETİ BUNLARIN SEBEBİ SİZSİNİZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
verilmeyen penaltı var haklılar. Atibanın golünde faul var ama ses yok. Öncesinde korner olması gerek ses yok. En direk serbest vuruş verildi ama Burak dokunuyor topa, gol olsa ne olacaktı ses yok. Bütün takımlar bu sistemden bıkmış durumda. Açıklansın hatta maç sırasında yayına verilsin. Geçen yıl malum rize maçını unutan kedicikler de kendi hallerine ağlasınlar. gidin tuzla maçını kutlayınCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
-
ağlama kuşçuk Gs Var kayıtları açıklansın bu hakemlerle olmaz derken hakemleri koruyordunuz ne oldu şimdi o hakemlerle GS şampiyon olunca zorunuza mı gitti? siz şampiyon olsaydınız birşey yoktu dimi ahh seni kuşçuk. Hadi bakalım şimdi de aynısı size oldu işte böyle olur Gs ne demilti bugün bize yarın size bak aynısı da oldu hadi isteyin şimdi VAR kayıtlarınıYayından Kaldır
-
NE OLDİ SİZE NE OLDİ BOYLE. . NERDE O ESKİ TAŞ FIRIN KARTALI. . . BİR ANDA OLDUNUZ LIGHT KARTALI. . . HAHAHAHACevap Yaz 6 19 Yayından Kaldır
-
Malmısın ?8 Yayından Kaldır
-
BİZDE ÇİFTTE STANDART VAR DAN DOLAYI BAŞVURU YAPTIK BİR SONUÇ ÇIKMADI AĞLAMAYI KESİNCevap Yaz 6 12 Yayından Kaldır
-
Bu kadar büyük paraların döndüğü ve denetlenmediği bir düzende adaletten bahsedilemiyor maalesef.Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır