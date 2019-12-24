: Beşiktaş'tan VAR kayıtları için TFF'ye yazılı başvuru

24.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:24

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukları maçın VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye yazılı başvuruda bulundu.

Siyah-beyazlılar, kamuoyundaki tartışmaların giderilmesi adına VAR konuşmalarının 26 Aralık 17:00'a kadar açıklanmasını talep etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisinin ertesi günü basın toplantısı düzenleyerek 3 penaltılarının verilmediğini söylemiş ve Cüneyt Çakır ile VAR ekibine tepki göstermişti.

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