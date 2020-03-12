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Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor

Beşiktaş'tan TFF'ye derbi çağrısı: Ailelerinizi de alın gelin

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri, Mesut Urgancılar, "Derbi seyircili oynanacak" açıklamasının ardından "Madem öyle TFF'nin Yönetim Kurulu ve diğer kurul üyelerini, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu dosta düşmana göstermek için, ailelerini de yanlarına alarak stadyumlara davet ediyorum" paylaşımı yaptı.

12.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:57
Beşiktaş'tan TFF'ye derbi çağrısı: Ailelerinizi de alın gelin

Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircili oynanacak olmasına tepki gösterdi.

Urgancılar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzlerce, binlerce insanın bir araya geldiği yerlerde iki üç poster asarak ve dezenfektan uygulaması yaparak 'Corona' ile mücadele edilebileceğini sananlar var. İlk yapılması gereken çok sayıdaki insanın bir araya gelmemesini sağlamaktır. TFF tüm önlemleri almış. Madem öyle TFF'nin Yönetim Kurulu ve diğer kurul üyelerini, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu dosta düşmana göstermek için, ailelerini de yanlarına alarak 'derby' başta olmak üzere hafta sonundaki tüm maçları seyretmeye stadyumlara davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Derbi seyircili oynanacak" açıklamasında bulunmuştu.

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Haber Yorumları (2)
MEMET33: OHOOOOOOOOO, NE DİYOR BU ADAM YAHU? NE ALAKASI VAR, GELEN GELSİN KORKAN GELMESİN. 6-0 DAN KORKUYORLAR AMA ONLAR OLSADA OLMASADA OLAN OLACAKTIR.
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
SPORCU: MEMET33 galatasaray beşiktaşı inönü standında İstanbul TSYD Kupası 2. Maçı 18. 07. 1997, Cuma tarihinde 6-0 yenmişti senin anlayacağın bu skor eskidi daha yüksek skorlar lazım.
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