Beşiktaş'tan resmi Mehmet Ekici açıklaması geldi

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen Mehmet Ekici ile transfer görüşmesi yapıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

29.08.2019 14:02
Beşiktaş'tan resmi Mehmet Ekici açıklaması geldi

Fenerbahçe'nin kendisine kulüp bulmasını istediği ve takımdan ayrılacak olan Mehmet Ekici ile Beşiktaş'ın görüştüğü haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Ekici'ye, "Seni takımımızda görmek isteriz. Abdullah hoca (Avcı) da yepyeni ve dinamik bir takım kuruyor. Bu dinamik kadroda kendine yer bulacağını düşünüyoruz. Kulübünle tüm bağlarını kopardıktan sonra, detayları konuşalım" dediği iddia edilmişti.

Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden Başkan Fikret Orman'ın Mehmet Ekici ile transfer görüşmesi yaptığı haberleri net bir dille yalanlandı.

İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama;

"Bazı medya organları tarafından; Kulübümüzün Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Ekici ile ilgilendiği ve Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi'nin Mehmet Ekici ile görüştüğü şeklinde yayınlanan haberler, tamamıyla gerçek dışıdır. Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi, söz konusu futbolcu için herhangi bir transfer görüşmesinde bulunmamıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'tan resmi Mehmet Ekici açıklaması geldi
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YORUMLAR (6)

  • KAPTAN İSTANBUL:
    BİR FENERLİ OLARAK BU ADAM 3 BÜYÜKLERDE OYNAYAMAZ ARTIK ADAM 1 MAÇ VARSA 5 MAÇ YOK NE YAZIKKİ MEHMET EKİCİNİN ESKİ FORMUNU YAKALAMASI İMKANSIZ
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  • KSK Lİ MESUT:
    Siz Beşiktaş ı 6SARAY mı sandınız gidip önce futbolcuyla transfer görüşsün... Fikret orman önce kulüple görüşür sonra futbolcuyla görüşür... Çünkü adam dır... diğerleri gibi madam değil...
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