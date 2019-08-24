Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması

24.08.2019 16:42

Beşiktaş Kulübü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir. Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İşte Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklama;