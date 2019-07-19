Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması

Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Oğuzhan'ın kulübe ihtar çekmesi ile ilgili çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaş, siyah beyazlı ekibin forması giyen Oğuzhan Özyakup'un alacakları yüzünden kulübe ihtar çektiği iddia edilen haberleri yalanladı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Akşam Gazetesi'nde bugün 'Oğuzhan'dan ihtarname' başlığıyla yer alan oyuncumuzun alacaklarını tahsil edemediği için kulübe ihtar çektiği ve ödeme yapılmazsa serbest kalacağı haberi gerçek dışıdır.

Beşiktaş camiası ve kamuoyunun bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla

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YORUMLAR (2)

  • TARAFSIZ TARAFTAR :
    EN KOLAYI.... ÖDE ALACAKLARI, YÜKSEK BEDELLE KOY SATIŞ LİSTESİNE... HERKES HADDİNİ BİLECEK...!!! HİÇKİMSE HİÇBİR KULÜPTEN BÜYÜK DEĞİLDİR. ŞIMARAN GİDER, O KADAR...!!!
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