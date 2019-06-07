Beşiktaş, "Abdullah Avcı, Necip'i istemiyor" haberlerini yalanladı!

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın Necip Uysal'ı takımda istemediği yönündeki haberleri yalanladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Necip Uysal'ın yeni sezon hazırlık kampında takımla olacağı vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi:

"HENÜZ NET BİR KARAR VERİLMEMİŞTİR"

"Son günlerde yeni Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın takım kaptanlarımızdan Necip Uysal'ı takımda istemediği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu algının gerçekle ilişkisi olmadığı gibi sözleşmesi biten oyuncular dışında takımdan ayrılacak oyuncular konusunda da henüz net bir karar verilmemiştir. Necip Uysal takımımızın kaptanlarındandır ve kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık kampında takımımızla birlikte olacaktır."

Kaynak: AA