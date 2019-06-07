Beşiktaş, "Abdullah Avcı, Necip'i istemiyor" haberlerini yalanladı!
Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, takım kaptanlarından Necip Uysal'ı istemediği yönündeki iddiaları yalanladı.
Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın Necip Uysal'ı takımda istemediği yönündeki haberleri yalanladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Necip Uysal'ın yeni sezon hazırlık kampında takımla olacağı vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi:
"HENÜZ NET BİR KARAR VERİLMEMİŞTİR"
"Son günlerde yeni Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın takım kaptanlarımızdan Necip Uysal'ı takımda istemediği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu algının gerçekle ilişkisi olmadığı gibi sözleşmesi biten oyuncular dışında takımdan ayrılacak oyuncular konusunda da henüz net bir karar verilmemiştir. Necip Uysal takımımızın kaptanlarındandır ve kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık kampında takımımızla birlikte olacaktır."
Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
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Avcıyı bilmemde bir taraftar olarak ben istemiyorum Necipi. Adamın kapasitesi beşiktaşta oynamaya yeterli değil.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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necip efendi iyi futbolcu ama, takıma yedekten gelip faydası olacak bir futbolcu değil, kapasitei belli ver kiralık bir sene tam oynasın, bizde alt yapıdan çok yönlü bir genç çıkar onu oynatCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Trump abiye yakışır uyanık adam hanım güzelini almışCevap Yaz Yayından Kaldır
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necip siz bir beşiktaş istiyoruzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır