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Beşiktaş'tan Mircea Lucescu açıklaması: Henüz karar almadık

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, "Lucescu'nun Beşiktaş'ta görev alıp almayacağı konusunda bir şey söyleyemem. Henüz yönetim kurulunda Lucescu hakkında karar almadık. Bir sonraki toplantıda bu konuyu değerlendiririz" dedi.

18.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:44
Beşiktaş'tan Mircea Lucescu açıklaması: Henüz karar almadık

'ta Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından, 'nun danışman olarak siyah beyazlı kulüpte göreve başlaması gündeme gelmişti. Lucescu ile görüşen yönetim kurulu, transfer ve futbol planlanmasında bilgisine başvurulması düşünülen Rumen çalıştırıcı ile ilgili kararını henüz vermedi.

"LUCESCU HAKKINDA KARAR ALMADIK"

NTV'ye konuşan Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğlulları,"Mircea Lucescu'yu tanıyan ve kendisi ile futbol sohbeti yapan biriyim. Bilgisi ve tecrübesi üst düzeyde olan bir futbol adamıdır. Ancak Beşiktaş'ta görev alıp almayacağı konusunda bir şey söyleyemem. Henüz yönetim kurulunda Lucescu hakkında karar almadık. Beşiktaş'ta üstleneceği görev ve kulübe katkısını detaylı olarak konuşup ortaya koymamız gerekiyor. Bir sonraki toplantıda bu konuyu değerlendiririz." şeklinde konuştu.

Son olarak A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğünü üstlenen 74 yaşındaki Rumen çalıştırıcı, 1 yıl önce görevinden ayrılmıştı.


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: Beşiktaş'tan Mircea Lucescu açıklaması: Henüz karar almadık
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