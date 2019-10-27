Beşiktaş'tan maç sonu olay paylaşım: Beşiktaş umuttur!

Beşiktaş, Umut Nayir'in golüyle Galatasaray'ı 1-0 yendi. Siyah-beyazlı kulüp, maç sonunda sosyal medyadan "Beşiktaş umuttur. Umut dimdik ayakta" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

27.10.2019 21:47

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yendi. Beşiktaş'a galibiyete getiren golü 69. dakikada Umut Nayir kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray, ligde 13 puanda kalırken, Beşiktaş ise puanını 12'ye yükseltti.

"UMUT DİMDİK AYAKTA"

Siyah-beyazlı kulüp de maç biter bitmez Twitter'dan "Beşiktaş umuttur. Umut dimdik ayakta" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım kısa süre içinde 20 binden fazla beğeni aldı.

İşte o paylaşım:


VİDEO: Beşiktaş'tan maç sonu olay paylaşım: Beşiktaş umuttur!
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.