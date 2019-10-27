Beşiktaş'tan maç sonu olay paylaşım: Beşiktaş umuttur!
Beşiktaş, Umut Nayir'in golüyle Galatasaray'ı 1-0 yendi. Siyah-beyazlı kulüp, maç sonunda sosyal medyadan "Beşiktaş umuttur. Umut dimdik ayakta" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yendi. Beşiktaş'a galibiyete getiren golü 69. dakikada Umut Nayir kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray, ligde 13 puanda kalırken, Beşiktaş ise puanını 12'ye yükseltti.
"UMUT DİMDİK AYAKTA"
Siyah-beyazlı kulüp de maç biter bitmez Twitter'dan "Beşiktaş umuttur. Umut dimdik ayakta" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım kısa süre içinde 20 binden fazla beğeni aldı.
İşte o paylaşım:
VİDEO: Beşiktaş'tan maç sonu olay paylaşım: Beşiktaş umuttur!