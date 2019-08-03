Beşiktaş'tan Indi ve Konoplyanka için resmi açıklama geldi!

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, beIN Sports'a transfer gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Adalı, "Transfer yapacağız ama öyle sırf transfer yapalım diye transfer yapmayacağız. Camiamız biliyor, bunu da beklemiyorlar zaten. Bir iki haftaya kadar tüm transferleri tamamlayacağız ve takım hazır hale gelecek." dedi.

"BİR SOL STOPER ARIYORUZ"

Adalı, "Bir stoper arayışımız var. Bir sol stoper arıyoruz. Onunla ilgili 3-4 alternatifimiz var. Onlar üzerinde çalışıyoruz. Uzun sürmeyecek bir dönemde de biteceğini düşünüyorum. İsim veremem, 3-4 tane önemli futbolcu alternatifimiz var. Zaten bu isimler, hocamızın kendi istediği oyuncular. Bunlardan birini alıp geleceğiz." diye konuştu.

"KONOPLYANKA İHTİMALLER ARASINDA"

"Konoplyanka ihtimaller arasında var mı?" sorusuna cevap veren Adalı, "İhtimaller arasında var tabii, her futbolcu var. Konoplyanka, Martins Indi var. Hocanın istediği belli noktalar var, önceliğimiz bunlar. Bir an önce de o transferleri yapmak ve bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.