Beşiktaş'tan harcama limiti açıklaması: TFF'nin aldığı karar yanlış
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerinin son halini açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, alınan kararın yanlış olduğu ve kabul edilmediği belirtilirken, TFF ve ilgili kurumlar göreve davet edildi.
Beşiktaş, bugün TFF tarafından açıklanan Takım Harcama Limitleri sonrası federasyona çağrıda bulunarak, hesaplanan faiz oranı hakkında, "Futbol adaletinin tesisi ve aleyhimize haksız rekabet oluşturan bu durumun düzeltilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamanın tamamı şöyle;
"31.12.2019 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde yayınlanmış olan 2019/2020 sezonu Takım Harcama limitleri dikkate alındığında, kulübümüzün Lisans Talimatı hükümleri ile birebir uyumlu olduğu görülmektedir.
31.12.2019 tarihinde açıklanan Takım Harcama Limitine ilişkin finansman giderleri, güncel ve ülkemizin ekonomik gerçeklerini hiç yansıtmayan 31.5 % faiz oranı ile hesaplanmış olup, Takım Harcama Limitimizin olması gerekenden çok daha düşük seviyede belirlenmesine sebebiyet vermiş ve takım planlaması çalışmalarımızı önemli derecede sekteye uğratmıştır.
"BU YANLIŞ KARARIN KABULÜ MÜMKÜN DEĞİL"
Türkiyemizin tüm kurulları canla başla faizleri aşağı çekmeye uğraşırken ve bu çabaların neticesinde reel faizler bu denli gerilemişken, öncelikle hesaplamalarda 31.5 % faiz oranı kullanılmasının tüm ülke kurumlarına izah edilmesi gerekmektedir. Aceleyle ve anlık tepkilerden hareketle alınan bu yanlış kararın kabulü mümkün değildir.
"TFF VE İLGİLİ KURUMLARI GÖREVE DAVET EDİYORUZ"
TFF ve ilgili kurulları haksız rekabete neden olacak uygulamalarda bulunamazlar. Futbol adaletinin tesisi ve aleyhimize haksız rekabet oluşturan bu durumun düzeltilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."
Haber Videosu: Beşiktaş'tan harcama limiti açıklaması: TFF'nin aldığı karar yanlış
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böyle devam etmeli eski yönetimin her şeye susmasından bıkmıştık bu fenerasyon zaten uzun süre kalamayacak inşallah önce mhk sonra fenerasyon istifa etmek zorunda kalacak inşallah eski sessiz beşiktaş yok artıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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BU KADAR YÜZ VERİRSEN TABİKİ AĞLARLARCevap Yaz Yayından Kaldır
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karar yanlışmış suç duyurusunda bulunurlar şimdi zaaaaaaaaaaaaaCevap Yaz Yayından Kaldır
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fedarasyon niyek korkiyorki ne varsa acıklasınCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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boşa para harcamaya gerek yok zaten sanki şampiyon mu olacan başkanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Amaann bunlarda ağladıda ağladıCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır