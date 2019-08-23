Beşiktaş'tan eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için anlamlı hareket

23.08.2019 15:44

Beşiktaş ile Göztepe arasında Vodafone Park'ta oynanacak olan ve saat 20.30'da başlayacak olan mücadele için taraftara çağrı yaptı.

Beşiktaş Kulübü, resmi Twitter hesabından Emine Bulut için, "#Santrayla1DakikaSessizlik, #EmineBulut" hashtagleriyle paylaşım yaptı. Bu paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.