Beşiktaş'tan eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için anlamlı hareket
Beşiktaş Kulübü, eski eşi tarafından boğazından bıçaklanan ve çocuğunun yanında ağladığı görüntülerin ortaya çıktığı Emine Bulut'un öldürülmesine Vodafone Park'ta tepki gösterecek. Siyah beyazlı ekip, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Göztepe maçında santra sonrası ilk 1 dakika tezahürat yapılmaması için taraftara çağrı yaptı.
23.08.2019 15:44
Beşiktaş ile Göztepe arasında Vodafone Park'ta oynanacak olan ve saat 20.30'da başlayacak olan mücadele için taraftara çağrı yaptı.
Beşiktaş Kulübü, resmi Twitter hesabından Emine Bulut için, "#Santrayla1DakikaSessizlik, #EmineBulut" hashtagleriyle paylaşım yaptı. Bu paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.