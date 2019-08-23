Beşiktaş'tan eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için anlamlı hareket

Beşiktaş Kulübü, eski eşi tarafından boğazından bıçaklanan ve çocuğunun yanında ağladığı görüntülerin ortaya çıktığı Emine Bulut'un öldürülmesine Vodafone Park'ta tepki gösterecek. Siyah beyazlı ekip, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Göztepe maçında santra sonrası ilk 1 dakika tezahürat yapılmaması için taraftara çağrı yaptı.

23.08.2019 15:44
Beşiktaş'tan eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için anlamlı hareket

Beşiktaş ile Göztepe arasında Vodafone Park'ta oynanacak olan ve saat 20.30'da başlayacak olan mücadele için taraftara çağrı yaptı.

Beşiktaş Kulübü, resmi Twitter hesabından Emine Bulut için, "#Santrayla1DakikaSessizlik, #EmineBulut" hashtagleriyle paylaşım yaptı. Bu paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Beşiktaş'tan eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için anlamlı hareket
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (3)

  • BÜYÜKALTAY:
    Bu cinayetlere sessiz kalan ülke yönetiminin Allah belasını versin... 1 dakika değil 1 hafta 1 ay ülke bayrakları yerlere inmeli artık. Şanlı bayrağımız dalgalanmasın böyle kapkara günde
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.