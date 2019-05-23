Beşiktaş'tan Ersun Yanal ve Burak Yılmaz Açıklaması

Siyah beyazlı kulübün resim sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz hakkında söylediği iddia edilen ifadeler yalanlandı.

İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama;

Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada son birkaç gündür Başkanımızın söylemediği, asılsız ve yalan ifadeler beyanat vermiş gibi gösterilerek paylaşılmaktadır. Başkanımızın Sayın Ersun Yanal ve oyuncumuz Burak Yılmaz karşılaştırması yaptığı bir beyanatı olmamıştır.

Büyük Beşiktaş taraftarının bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini rica ederiz.

Saygılarımızla,