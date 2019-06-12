Beşiktaş'tan Emre Mor bombası!
Beşiktaş, Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u gündemine aldı. İspanyol ekibi de genç oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor.
Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yönetime sunduğu rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı takım, Celta Vigo'da forma giyen milli oyuncu Emre Mor'u gündemine aldı.
CELTA VİGO KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR
A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, teknik heyetin de olumlu rapor verdiği Emre Mor için harekete geçti. İspanyol ekibinin de Emre Mor'u Beşiktaş'a kiralamaya sıcak baktığı bildirildi. Oyuncunun Beşiktaş'ta iyi bir performans sergilemesi halinde satış opsiyonunun kullanılacağı belirtildi.
YORUMLAR (4)
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Sonradan görme şımarıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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İyi bir yetenek, ama cahil. Onu işleyecek ve adam edecek bir antrenör lazım. O zaman milli takıma da kazandırılır. İyi fikir. Nayır diyenler hazır adam bekleyenlerdir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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OlamazCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hayir hayir hayir hayirrrCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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