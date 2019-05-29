Beşiktaş'tan Choupo-Moting bombası!
Fransız basını, Beşiktaş'ın PSG forması giyen yıldız oyuncu Choupo-Moting'i transfer etmek istediğini yazdı.
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren ve gelecek sezona şampiyonluk hedefiyle girmek isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları başladı. Fransız basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, devre arasında da istediği PSG'nin Kamerunlu kanat oyuncusu Eric Choupo-Moting'i gündemine aldı.
PSG yönetiminin 3 Haziran Pazartesi günü gelecek planlarını belirmeke üzere Doha'da toplanacağı ve bu toplantı öncesinde de birçok takımın Fransız kulübüyle temasa geçerek oyuncularına transfer ilgilerini sunduğu kaydedildi. 30 yaşındaki futbolcu için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı belirtilen Beşiktaş, PSG yönetiminden fiyat isteyerek değerlendirmelerini yapacağı vurgulandı.
PSG'DEN GELECEK CEVAP BEKLENİYOR
Öte yandan Kamerunlu futbolcunun PSG yönetiminden gelecek haberi beklediği ve ailevi sorunlar nedeniyle otelde kalmaya başlayan tecrübeli oyuncunun PSG yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından kararını vereceği öğrenildi. Choupo-Moting'in ailesinin PSG'den ayrılmasına sıcak bakmadığı bilgisi de paylaşıldı.
BU SEZON 3 GOLÜ BULUNUYOR
Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkan yıldız futbolcu, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
(Sporx)
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Sadece ismi kulağa hoş geliyor ERİK ŞUBO MOTİNK ! Fakat futbolu ismi kadar etkileyici değil bence !Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Alsınlar..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İyi topçuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır