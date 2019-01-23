Beşiktaş'tan Ayrılması Gündemde Olan Ricardo Quaresma'nın Eşi ve Çocukları Porto'ya Gitti

Quaresma'nın yönetime takımdan ayrılmak istediğini belirtmesinin yankıları devam ediyor. Beşiktaş yönetimi, Portekizli yıldızı ikna etmeye çalışırken, Quaresma'nın ailesinden gelen haber Beşiktaş'ı şaşırttı.

"AİLEMİN DAĞILMASINA GÖZ YUMAMAM"

Quaresma'yı en azından sezon sonuna kadar kalması için ikna etmeye çalışan İkinci Başkan Adalı, Quaresma'nın cevabı karşısında dondu kaldı. Quaresma, Serdal Adalı'ya "Eşim, çocuklarımı da alarak Porto'ya gitti. Bir daha geri dönmeyeceğini söyledi. Ailemin dağılmasına göz yumamam." dedi.

Serdal Adalı ise Quaresma'ya, "Erzurumspor maçı sonrası tekrar konuşuruz" diyerek, Portekizli yıldızın yanından ayrıldı.

(AjansBeşiktaş)