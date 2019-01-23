Beşiktaş'tan Ayrılması Gündemde Olan Ricardo Quaresma'nın Eşi ve Çocukları Porto'ya Gitti
Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma'nın eşi, çocuklarıyla birlikte İstanbul'dan ayrıldı ve Porto'ya gitti.
Quaresma'nın yönetime takımdan ayrılmak istediğini belirtmesinin yankıları devam ediyor. Beşiktaş yönetimi, Portekizli yıldızı ikna etmeye çalışırken, Quaresma'nın ailesinden gelen haber Beşiktaş'ı şaşırttı.
"AİLEMİN DAĞILMASINA GÖZ YUMAMAM"
Quaresma'yı en azından sezon sonuna kadar kalması için ikna etmeye çalışan İkinci Başkan Adalı, Quaresma'nın cevabı karşısında dondu kaldı. Quaresma, Serdal Adalı'ya "Eşim, çocuklarımı da alarak Porto'ya gitti. Bir daha geri dönmeyeceğini söyledi. Ailemin dağılmasına göz yumamam." dedi.
Serdal Adalı ise Quaresma'ya, "Erzurumspor maçı sonrası tekrar konuşuruz" diyerek, Portekizli yıldızın yanından ayrıldı.
(AjansBeşiktaş)
YORUMLAR (8)
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Q7 devri kapandıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Takım arkadaşlarına sorun bakalım kalsın diyen kaç kişi çıkar ? Bencil ve sorumsuz oynayan kaptırdığı her topu geri almaya çalışırken ya sarı ya kırmızı kart gören kaç futbolcu var Beşikta''ta.Cevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
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YAVRUM BENİM CHE POLARI ATEŞ EDİYO :)Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bizlerde Kredi kartı ve Kredileri çekip harcarken iyi oluyorda, Sonrasında işler ters gidince tepetaklak oluyoruzya, Ülke takımlarımızda şimdi bizle aynı duruma düştü, Al, harca sonrasında sıkışıncada elinde futbolcu kalmıyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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moruklardan vaz gç burak gibi oyuncuların işi bitmiş son durak bjk neye alıyon bu tür yaşlı içi dışı boş olan sporcularaı doldur külübeye ver parayı yesinler. SON DÖNEMLERİNDE ÇUKALARINI DOLDURSUNLAR ŞENOL GÜNEŞİ HATIRINA. ORTAKLAR BUNLAR.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır