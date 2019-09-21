Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku! 1 ay yok

Beşiktaş'ın Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2 yenildği maçta sakatlanan Victor Ruiz'in sahalardan 1 ay uzak kalacağı öğrenildi.

21.09.2019 16:37
Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku! 1 ay yok

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Slovan Bratislava ile karşılaşan Beşiktaş'ta mücadelenin 74. dakikasında Victor Ruiz sakatlanmıştı. İspanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz'in 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

1 AY UZAK KALACAK

Beşiktaş'ın Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olduğu maçta Ruiz sakatlık yaşayarak oyun dışı kalmıştı. Kulüp doktorundan futbolcunun durumu hakkında açıklama geldi. Beşiktaş kulüp doktoru çekilen MR'da Ruiz'de yırtık tespit edildiğini ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıkladı.

Beşiktaş deneyimli savunma oyuncusu sezon başında Villarreal'den 2,5 milyon euro bedelle almıştı. İspanyol oyuncu bu sezon siyah beyazlı takımla 5 resmi maça çıktı.

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