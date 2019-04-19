Beşiktaş'ta Sezon Sonu Dev Hazırlık! 7 İsim Yolcu

Beşiktaş'ta operasyon var... Yeni sezonda ekonomik olarak küçülmek isteyen Siyah-Beyazlı yönetim sezon sonunda 7 yabancı ile yolları ayıracak. Başta Quaresma ve Medel olmak üzere Larin, Lens, Roco ve İsimat Mirin için yapılan teklifler masaya yatırılacak ve bu oyuncular satılacak.

ADRIANO'YLA ANLAŞMA YOK

Kartal ayrıca sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Adriano ile anlaşmayı yenilemeyecek. Brezilyalı futbolcunun 34 yaşında olması nedeniyle yönetim yeni bir sözleşmeyi düşünmüyor.

TORİNO'YA 6.5 MİLYON EURO

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş Yönetimi Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini ise İtalyan kulübüne 6.5 milyon Euro vererek alacak. Siyah-Beyazlılar Torino'ya bu parayı 30 taksitle ödeyerek bu işi sonuçlandıracak.

VIDA İÇİN EN AZ 15 MİLYON EURO

Kartal'da bu sezon performansıyla tam not alan Vida ise ancak astronomik bir rakam gelirse satılacak. Yönetimin Hırvat futbolcu için 15 milyon Euro'dan aşağı yapılacak bir teklifi değerlendirmeye almayacak.

QUARESMA'YA 3 ÜLKEDEN TEKLİF VAR

Beşiktaş'la sözleşmesi devam eden Quaresma'ya Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif olduğu öğrenildi. Yıldız oyuncuya ayrıca ülkesinin takımlarından Porto'nun da talip olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.