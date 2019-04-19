Beşiktaş'ta Sezon Sonu Dev Hazırlık! 7 İsim Yolcu
Beşiktaş'ta sezon sonu 6 futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor. Siyah beyazlı ekibin sözleşmesi biten Adriano ile de kontrat yenilemeyeceği belirtildi.
Beşiktaş'ta operasyon var... Yeni sezonda ekonomik olarak küçülmek isteyen Siyah-Beyazlı yönetim sezon sonunda 7 yabancı ile yolları ayıracak. Başta Quaresma ve Medel olmak üzere Larin, Lens, Roco ve İsimat Mirin için yapılan teklifler masaya yatırılacak ve bu oyuncular satılacak.
ADRIANO'YLA ANLAŞMA YOK
Kartal ayrıca sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Adriano ile anlaşmayı yenilemeyecek. Brezilyalı futbolcunun 34 yaşında olması nedeniyle yönetim yeni bir sözleşmeyi düşünmüyor.
TORİNO'YA 6.5 MİLYON EURO
Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş Yönetimi Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini ise İtalyan kulübüne 6.5 milyon Euro vererek alacak. Siyah-Beyazlılar Torino'ya bu parayı 30 taksitle ödeyerek bu işi sonuçlandıracak.
VIDA İÇİN EN AZ 15 MİLYON EURO
Kartal'da bu sezon performansıyla tam not alan Vida ise ancak astronomik bir rakam gelirse satılacak. Yönetimin Hırvat futbolcu için 15 milyon Euro'dan aşağı yapılacak bir teklifi değerlendirmeye almayacak.
QUARESMA'YA 3 ÜLKEDEN TEKLİF VAR
Beşiktaş'la sözleşmesi devam eden Quaresma'ya Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif olduğu öğrenildi. Yıldız oyuncuya ayrıca ülkesinin takımlarından Porto'nun da talip olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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Sat ver dağıt sonra kendin oynarsın yada takımı katarlılara satarsın yada oda olmadı takımın ismini osmanlı felan yaparsın. yazık yazık avrupalarda başarıdan gelen paralar futbolcu satışından gelen paralar nasıl bir idare yaptınızda paralar uçtu yönetim. .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Yİl 2019 vede 2029 bejekinin bu 10 yıl boyunca şampiyon olamayacak buraya yazıyorum 2030 açın bunu okuyun ben gelecekten geldim .... vede 2030 kadar 4 sırada bitirecek 2030 da ikici olacak. .. 2040 da şampiyon olacak. 2045 kriz geçirip taraftardan para dilenecek . 2050 de futbolcular antrenmana çıkmayacak. 2100 yılında dünyada futbol diye bişey kalmayacak insanlar sadece aç karnını doyurmak için savaşacak.Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır,,: neyin kafasını yaşıyon1 Yayından Kaldır1903: AÇ TAVUK KENDİNİ BUĞDAY ANBARINDA SANARMIŞ SENİNKİDE O HESAP OLMUŞ1 Yayından Kaldır.: O içtiğin şeyden bende istiyorum. Güzel kafa yapıyor. Geldiğin yere geri dön.Yayından Kaldır