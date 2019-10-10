Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu

Beşiktaş mevcut yöneticilerden Serdal Adalı, Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkanlığa aday oldu.

10.10.2019 10:46
Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu

Beşiktaş'ta 7 yıldır Başkan olan Fikret Orman görevinden istifa edeceğini açıklamıştı. Orman'ınbu kararı sonrasında yeni başkanın kim olacağı merakla bekleniyordu. Başkan Fikret Orman ve aday olması beklenen Ahmet Nur Çebi başkan adayı olmayacağını açıklamıştı.

Beşiktaş yönetiminde yer alan Serdar Adalı ise başkanlığa resmen aday oldu.

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YORUMLAR (5)

  • HER TEZEĞİ BİLEN ADAM:
    Beşiktaş son 10 yılda sadece 3 altın çağ yaşadı. 1 Tanesinde serdar adalı ve mustafa denizli vardı, 2 tanesinde Ahmet nur Çebi ve Şenol Güneş vardı. gerisi tırı vırı fasa fiso. Serdarın parası ve çevresi, Ahmet Nur çebinin otoritesi ve yönetim zekası keşke bir araya gelse. . takımın başında da bir Sergen yalçın veya Mehmet Özdilek gibi, gerçek Beşiktaşlı olsa. . . .
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  • OLMASA:
    bu adamdan Beşiktaş a hayır gelmez. demirören yönetiminde de as başkanlık yapıyordu. fikret orman yönetiminde de as başkanlık yaptı. bu iki yönetimin sırasında Beşiktaş hep geriye gitti. Pek bişey verebileceğini düşünmüyorum.
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