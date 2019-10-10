Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu

10.10.2019 10:46

Beşiktaş'ta 7 yıldır Başkan olan Fikret Orman görevinden istifa edeceğini açıklamıştı. Orman'ınbu kararı sonrasında yeni başkanın kim olacağı merakla bekleniyordu. Başkan Fikret Orman ve aday olması beklenen Ahmet Nur Çebi başkan adayı olmayacağını açıklamıştı.

Beşiktaş yönetiminde yer alan Serdar Adalı ise başkanlığa resmen aday oldu.