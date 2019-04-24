Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Yerine İlk Hedef Okan Buruk

Süper Ligde oynadığı son 5 maçı kazanan ve şampiyonluk yarışında 'ben de varım' diyen Beşiktaş'ta, sezon sonu geçerli olmak üzere Milli Takım'la anlaşmaya varan Şenol Güneş'ten sonra yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; Ligde iddialı bir konuma gelen ve 12 Mayıs'ta seçime gidecek olan siyah-beyazlı camiada Fikret Orman ve yönetiminin bir yandan yeni hoca arayışlarını sürdürdüğü belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin ilk hedefi yerli bir hoca...

FİKRET ORMAN'IN İLK HEDEFİ OKAN BURUK

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fikret Orman yönetiminin ilk hedefinin ise Okan Buruk olduğu öğrenildi. Ligin bitmesinin ardından anlaşma sağlanması halinde Okan Buruk, siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü olacak. Akhisarspor ile Çaykur Rizespor'da başarılı bir performans ortaya koyan 45 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş ile ilgili sorulara "Bizim için sevindirici. Lig bittiğinde en doğru kararı hep birlikte veririz" cevabını vermişti.

EROL BULUT LİSTEDE İKİNCİ SIRADA

Siyah-beyazlıların listesinde olan bir diğer hoca ise Evkur Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Erol Bulut. İtalya Serie A ekipleri tarafından da takip edilen 44 yaşındaki başarılı teknik direktör listenin ikinci sırasında bulunuyor.

SON HEDEF SERGEN YALÇIN

Her iki teknik direktörle anlaşma sağlanamaması durumunda ise siyah-beyazlılar rotayı Sergen Yalçın'a kıracak. Alanyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'ın da Beşiktaş'ı çalıştırmaya sıcak baktığı biliniyor.