Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Burak Yılmaz kamptan ayrıldı! Galatasaray derbisinde yok

26.10.2019 16:55

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan Beşiktaş'a yıldız golcüsünden kötü haber geldi. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz akşam idmanına bile çıkmadan kamptan ayrıldı. Yıldız futbolcu Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TAN KULÜBÜ'NDEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Burak Yılmaz için kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Udinese ile dün oynadığı hazırlık maçının ikinci yarısında sağ ayak dış kısmına darbe alan ve oyundan çıkan futbolcumuz Burak Yılmaz'ın yapılan muayene ve çekilen film sonucuna göre 5. ayak (metatars) tarak kemiğinde küçük bir çatlak oluştuğu görülmüş, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.