Beşiktaş Yönetiminin Şampiyonluk Umutları Bitti
3-0'dan 3-3'e gelen Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaşlı yöneticilerin şampiyonluk umudu kalmadı.
Fenerbahçe derbisinde alınan beraberlikten çok, maçın 3-0'dan dönüp 3-3'e gelmesi Beşiktaş'ta rüzgarı tersine döndürdü. Ligin ikinci yarısında derbi öncesinde çıktığı 5 maçta 13 puan toplayan siyah-beyazlılarda şampiyonluk için zirveyle aradaki puan farkının kapatılması yönünde hesaplar yapılmaya başlanırken, derbi sonrasında tüm hesaplar değişti. Başakşehir ve Galatasaray'ın kazandığı haftada derbiden 1 puanla ayrılan Beşiktaş, zirvenin 11 puan gerisine düştü. Kalan 11 haftada 11 puanlık farkı eritmek için mesaiye başlayan Teknik Direktör Şenol Güneş, takımı tekrar toparlamanın hesaplarını yapıyor.
ŞENOL GÜNEŞ'E İLK KEZ TEPKİ GÖSTERİLDİ
Siyah-beyazlı takımın başına geldiği 2015-2016 sezonundan itibaren Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk yaşayan, Şampiyonlar Ligi'nde de önemli başarılara imza atan Şenol Güneş, dünkü derbinin ardından ilk kez taraftar tepkisi gördü. Beşiktaş'ın sezon başından bu yana kötü sonuçlar almasına karşın taraftarın arkasında durduğu Güneş, derbinin ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne girerken taraftarların kendisine tepkisiyle karşılaştı.
YÖNETİM DE KARAMSAR
Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaşlı yöneticilerin de şampiyonluk umudu kalmadı. Bazı yöneticiler karşılaşma sonrasında ikinci yarıdaki futbola tepki gösterirken, takımın en azından ligi 2. sırada tamamlamasını umuyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalan Beşiktaş, önümüzdeki sezon en azından 2. sırada yer alarak Devler Ligi'nde boy gösterip, Avrupa gelirleriyle ekonomik sıkıntıyı da çözmek istiyor. Önümüzdeki günlerde toplanacak olan yönetim, Şenol Güneş'in sezon sonunda ayrılması durumunda takımın başına getirilmesi planlanan teknik direktörleri de masaya yatıracak.
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Nasıl bir taraftarsınız lan siz 2 sene şampiyon yapınca şenol güneşte şenol güneş diyodunuz noldu . şimdi sizi gidi renklilerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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senol hoca napsın sahayamı cıksın bızımkılerın rahatlıgııCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Come to bjk SergenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ÇEK GİT ARTIK DEMİRÖRENE 3-0 DAN MAC VERMEK NE DEMEK. DUYDUN MİLLİYİ BJK Yİ BIRAKTIN. HOCA YAPMA BÖYLE GELDİĞİN GİBİ GİTMEYİ BECER. GELDİĞİN GİBİ O DA GİT.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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gitsin bu şenol artık ya sene başında gönderseydiler beşiktaş farklı yerdeydi şimdiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır