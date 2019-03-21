Beşiktaş'ta Ömer Toprak harekatı!

Siyah beyazlı yönetim, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vida'nın sezon sonunda cazip bir teklif gelmesi durumunda ayrılması, Mirin'in de bugüne kadar bekleneni verememesi, ayrıca yabancı kuralının da değişebileceğini göz önünde bulunduran yönetim; stoper mevkii için rotasını yerli bir isme yöneltti.

Akşam'dan yer alan habere göre; Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın hem sezon başı hem de devre arasında getirmek istediği Ömer Toprak'ı listeye dahil etti. 29 yaşındaki Ömer Toprak, Dortmund'dan ayrılmak istememiş ve gelen teklifleri geri çevirmişti.

DORTMUND'DA FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Ancak Bundesliga'da son 5 haftada sadece 1 dakika forma giymek Ömer'in tüm umutlarını kırdı. Çünkü milli oyuncu son 9 haftada sadece 2 maçta 9 dakika oynayabildi.

Beşiktaş yönetimi Ömer konusunda Dortmund'la temas kurmuş durumda. Siyah-beyazlılar Galatasaray'ın aksine öncelikle kulübünü ikna etmek istiyor.